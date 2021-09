Il presidente del Comitato europeo delle Regioni a Trieste.

Ha un legame speciale con Trieste, Apostolos Tzitzikostas, il presidente del Comitato europeo delle Regioni in visita istituzionale ieri a Trieste. Suo nonno, infatti, ha infatti vissuto a lungo nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia ed è stato tra i fondatori della comunità greco-ortodossa di Trieste.

Forse anche per questo motivo, a margine degli incontri, Tzitzikostas ha parlato della querelle sul Prosecco e della richiesta croata alla Commissione europea di tutelare il Prosek della Dalmazia.

“Conosco e apprezzo il Prosecco, è un prodotto che porto nel cuore – ha risposto Tzitzikostas, che ha ricordato come anche in Grecia si fosse verificato un contenzioso simile, a proposito della tutela del tradizionale formaggio Feta –. L’Unione Europea ha le sue regole – ha proseguito il presidente del CdR – ma l’importante è che le denominazioni non finiscano per risultare ingannevoli nei confronti dei consumatori”.

