Clandestini nascosti in auto e nel furgone, arrestati tre passeur in Fvg

Arrestati tre passeur in Fvg.

Nel corso della notte tra il 22 e il 23 ottobre la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato, in due distinti momenti, tre passeur responsabili di aver favorito l’ingresso irregolare sul Territorio Nazionale di diversi cittadini stranieri.

Durante la serata di sabato, un equipaggio della squadra volante in via di Noghere a Muggia ha proceduto al controllo di un furgone con targa slovena condotto da un cittadino bulgaro 35enne, scoprendo all’interno del mezzo 19 persone (10 maggiorenni e 9 minorenni) provenienti da Turchia, Iran e Siria, ammassate a terra nel vano privo di finestre o prese d’aria.

Nel secondo episodio, durante la notte di domenica, gli agenti del Commissariato di San Sabba, hanno notato in zona Valmaura due vetture di grossa cilindrata con vetri oscurati fermarsi nel parcheggio di via Palatucci. Durante il controllo hanno scoperto in una delle macchine tre cittadini bengalesi irregolari, di cui uno nascosto nel bagagliaio.

La vettura che fungeva da staffetta era guidata da un cittadino kosovaro, mentre quella con i migranti a bordo da un bosniaco.

I tre soggetti arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre tutti gli irregolari sono stati trattati secondo la normativa vigente in materia di immigrazione. Gli arresti sono il risultato del potenziamento dei controlli finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina decisi in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e predisposti dal Questore di Trieste.