L’uomo ha preso a calci diverse donne in centro a Udine

Una è stata colpita mentre passeggiava in via Dante; un’altra mentre guardava le vetrine in via Poscolle: negli ultimi giorni, a Udine diverse donne sono state prese a calci al ventre e alla schiena, senza alcun motivo, anche in pieno centro; il responsabile poi si dileguava velocemente.

Episodi violenti che hanno coinvolto donne di diverse età e che sono stati segnalati alle forze dell’ordine che hanno dato il via alle indagini. La Polizia di Stato della Questura di Udine, in collaborazione con i Carabinieri e la Polizia locale del capoluogo, ha così individuato l’autore delle aggressioni, un uomo senza fissa dimora.