Cocaina in auto, fermato per un controllo tenta di fuggire a piedi

Il giovane è stato arrestato.

Fermato per un controllo, prima ha tentato di nascondere la cocaina in auto e poi ha cercato di fuggire a piedi. E’ successo nella serata del 7 febbraio scorso, quando la Polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto un cittadino tunisino, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, la Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Duino-Aurisina”, durante un posto di controllo sul raccordo autostradale, ha fermato un’autovettura con a bordo due soggetti, un italiano e un tunisino. Durante le fasi di identificazione il giovane tunisino ha tentato di nascondere un involucro di cellophane trasparente contenente della sostanza di colore bianco.

L’uomo, invitato dagli operatori a uscire dal veicolo, ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga. Gli agenti hanno bloccato il giovane sottoponendolo a perquisizione personale che ha permesso di recuperare e sequestrare la presunta sostanza stupefacente.

Presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Polizia di Stato la sostanza è stata analizzata e pesata, risultando essere 76.49 grammi di cocaina. Il giovane, di concerto con il Pubblico Ministero di turno, è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale “Ernesto Mari” di Trieste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.