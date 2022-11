Un 28enne è stato colpito da un getto d’olio a bordo di una nave

Un uomo di 28 anni è stato soccorso dopo essere stato colpito in faccia da un getto di olio ad alta pressione, per cause in corso di accertamento.

L’uomo, a bordo di una nave ormeggiata al Molo VII del Punto Franco Nuovo di Trieste, ha perso conoscenza ed è scattata immediatamente una chiamata di aiuto al Nue112. Gli infermieri della centrale Sores hanno inviato subito un’ambulanza da Trieste. Attivati immediatamente anche la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco per quanto di competenza.

Il giovane uomo è stato immediatamente soccorso, ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato in condizioni non gravi all’ospedale di Cattinara.