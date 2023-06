Colto da un malore a Socchieve, soccorso un 75enne

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Tolmezzo.

Tra le 6.50 e le 8.30 circa si è svolto un intervento di soccorso in cui sono state coinvolte le stazioni di Forni di Sopra e Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale allertati dalla Sores. La chiamata è arrivata al Nue112 da luogo molto impervio e isolato presso i ruderi dell’ex Casera Pian della Gallina a quota 1280 metri. È qui che un uomo di Enemonzo di 75 anni ha accusato forti dolori al torace.

A chiamare I soccorsi è stato il figlio che era con lui. Ad arrivare per primo è stato l’elisoccorso che, dopo aver con una certa fatica individuato i due uomini, vestiti di verde e molto mimetizzati con l’ambiente, ha sbarcato l’equipaggio, tecnico di elisoccorso, medico e infermiere, con pattino a terra in una radura.

L’uomo è stato monitorato e si è deciso per le sue condizioni di non reimbarcarlo bensì di accompagnarlo fino all’abitato di Caprizzi a bordo del fuoristrada del figlio lungo la pista forestale, lungo la quale è arrivata la Guardia di Finanza che ha aiutato a ridistribuire l’equipaggio. A Caprizzi l’uomo è stato affidato all’ambulanza per essere condotto all’ospedale di Tolmezzo. L’equipaggio dell’elisoccorso è stato reimbarcato a Priuso.