Più sicurezza a Lignano dopo la maxi rissa, non si esclude la chiusura anticipata dei locali

Il punto sulla situazione a Lignano dopo la maxi rissa di sabato.

Un Comitato di ordine e sicurezza pubblica per fare il punto sulla situazione e sulle misure da adottare dopo la maxi rissa di sabato notte a Lignano. All’incontro, presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello, erano presenti tra gli altri il sindaco di Lignano Laura Giorgi, il comandante della polizia locale e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Il prefetto ha sottolineato come il numero dei reati a Lignano sia in calo rispetto agli anni passati, ma ha anche chiarito l’assoluta necessità di farsi trovare pronti evitando che episodi come quello di sabato non accadano più. Un primo segnale in questo senso arriva dall’apertura per la stagione estiva l’ufficio della polizia di Stato che sarà operativo fino alla fine di agosto.

In arrivo anche un potenziamento del sistema di videosorveglianza, già attivo in molte zone, e dell’illuminazione pubblica. Infine non è esclusa neanche la possibilità di una limitazione degli orari per alcuni locali.

Sulla vicenda è intervenuta, in una nota anche la consigliera regionale Maddalena Spagnolo. “Sono pienamente d’accordo rispetto alla necessità di potenziare ulteriormente i presidi di sicurezza sul territorio di Lignano, alla luce delle nuove situazioni emerse, per prevenire e per contrastare gravissimi episodi come la maxi rissa di sabato notte. Sono tanti i risultati raggiunti dalle forze dell’ordine che, in particolare con i carabinieri, si sono organizzate tempestivamente e debitamente per la stagione, ma si tratta di affrontare nuove situazioni violente che necessitano di diverse forme di reazione”.

“Auspico – aggiunge la Spagnolo – che con le disposizioni prese durante il Comitato di ordine e sicurezza si riuscirà a far quadrare una situazione che, se lasciata degenerare, rischia di compromettere i tanti sforzi fatti dalle forze dell’ordine e dagli esercenti e attività economiche per ripartire dopo anni difficili”.