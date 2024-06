Intensificate le attività anti-droga sul territorio. Da novembre a oggi, sequestrati 20 chili di sostanze stupefacenti. Due gli arresti per detenzione e spaccio

Entra nel vivo l’accordo di collaborazione tra i Comandi di Polizia Locale dei Comuni di Pordenone e Spilimbergo, siglato il 16 aprile. Oggi, infatti, gli agenti hanno organizzato il primo servizio congiunto nell’ambito della sicurezza urbana.

Alle prime ore di questa mattina il nucleo cinofilo del comando di Pordenone e Cordenons, con il cane antidroga Keila, il conduttore cinofilo e il co-conduttore, ha effettuato alcuni controlli nella zona della stazione degli autobus di Spilimbergo per contrastare la detenzione e l’assunzione di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai più giovani.

I numeri dei controlli

Nel territorio di Pordenone, da novembre a oggi, sono 20 i soggetti segnalati dalla Polizia Locale come consumatori di stupefacenti e 16 i servizi di controllo effettuati con altre forze di polizia, che hanno portato al sequestro di 13 chili di sostanze, tra cui hashish, marijuana, cocaina, MDMA e ketamina, oltre ai sette chili sequestrati soltanto dalla Polizia Locale di Pordenone. Due, invece, gli arresti per detenzione e spaccio.

“Il comando di Pordenone è ben strutturato e vanta professionalità che altri comandi non possono permettersi, in termini di uomini e risorse economiche”, commenta l’Assessorato alla sicurezza e alla Polizia Locale di Pordenone. “Da qui scaturisce la volontà di lavorare in squadra anche con altri Comuni, mettendo in atto una strategia integrata per favorire l’educazione, la prevenzione e il contrasto all’uso di sostanze attraverso tutti i deterrenti in dotazione”.

I termini dell’accordo

L’accordo sottoscritto ad aprile avrà la durata di un anno; i Comandi di Pordenone e Spilimbergo collaboreranno attraverso uno scambio di prestazioni, durante le quali la Polizia Locale del capoluogo presterà servizio presso il comando spilimberghese con la sua unità cinofila. In cambio, i colleghi della città del mosaico restituiranno le ore, offrendo il loro contributo in occasioni particolari, durante manifestazioni, eventi o per la vigilanza stradale.

Grazie a questo ‘scambio di favori’, da oggi saranno effettuati numerosi servizi, soprattutto nei luoghi frequentati dai più giovani, quali istituti scolastici e stazioni delle corriere. La collaborazione è stata preceduta da un’attività formativa per fornire al personale del Comando di Spilimbergo le necessarie competenze tecniche per poter gestire, in futuro, le attività antidroga con un sufficiente grado di autonomia.

Il Comune di Pordenone ringrazia per il prezioso servizio svolto e la presenza sul territorio le donne e gli uomini della Polizia Locale e augura loro buon lavoro.