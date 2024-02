I controlli nelle strutture del Fvg.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha recentemente condotto un’ampia campagna di controlli presso diverse strutture per minori non accompagnati e delle case di riposo in Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo principale era garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e assistenza sanitaria. Durante le ispezioni, che hanno coinvolto un totale di 15 strutture nelle ultime settimane, sono state individuate numerose irregolarità.

In una struttura per minori non accompagnati dell’Alto Friuli i carabinieri del Nas hanno riscontrato carenze riguardanti la formazione degli operatori e la designazione degli addetti alle emergenze. In un altro istituto simile situato nel Medio Friuli, è emersa una serie di violazioni, tra cui il mancato aggiornamento del piano antincendio. Inoltre, sono state riscontrate violazioni amministrative che hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 13 mila euro.

A Grado, una casa di riposo è stata sanzionata a causa del mancato rispetto dei tempi di deposito dei rifiuti sanitari pericolosi. A Trieste è stata revocata l’autorizzazione a operare si una comunità destinata all’accoglienza di minori non accompagnati, in seguito al riscontro di una presenza di ospiti superiore alla capienza massima autorizzata. La struttura è stata chiusa su disposizione del comune di Trieste, mentre il responsabile è stato denunciato. In un’altra struttura per minori della città, sono emerse irregolarità riguardanti la formazione degli operatori e la designazione degli addetti alle emergenze.