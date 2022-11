Trovato alla guida ubriaco, ma la patente gli era stata già ritirata

I controlli dei carabinieri sulle strade del Friuli.

Multe e patenti ritirate nella notte tra il 24 e il 25 novembre durante i controlli sulle strade del Friuli svolti dalla compagnia carabinieri di Pordenone, nell’ambito di servizi rivolti alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e alla sicurezza stradale.

Il piano ha visto impegnati i militari delle stazioni carabinieri di Pordenone, Cordenons, Fiume Veneto, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento e Cordovado, nonché personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pordenone, per un totale di 10 pattuglie e 20 militari. Numerosi i posti di controllo lungo le principali arterie stradali, coordinati dalla Centrale Operativa della Compagnia, tesi a individuare mezzi sospetti e identificare soggetti d’interesse operativo transitanti nei pressi di stazioni ferroviarie, stazioni delle autocorriere, svincoli autostradali e principali incrocia della rete viaria ricadenti nella giurisdizione di competenza.

Le attività hanno consentito di controllare 102 veicoli e identificare 104 persone. Quattro cittadini italini sono stati deferiti in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica con valori oltre 1.5 g/l. Due sono stati controllati a Pordenone, uno a Porcia e uno a Casarsa della Delizia. A tre di loro sono state ritirate le patenti di guida, mentre il quarto guidava la propria autovettura nonostante gli fosse stata già revocata per i medesimi motivi. Per quest’ultimo, quindi, è scattata anche la contravvenzione per guida con patente revocata.