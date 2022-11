Incidente a Udine, una persona investita in via Diaz

Una persona è stata investita questa mattina a Udine.

Una persona che stava camminando in via Diaz a Udine, è stata investita da un mezzo in transito, questa mattina, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Dopo l’allarme lanciato con una chiamata al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza che ha tempestivamente soccorso la persona ferita per poi trasportarla all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite non gravi.