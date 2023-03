Controlli nelle mense in Friuli, multata una scuola di Udine

I controlli dei Nas nelle mense delle scuole.

Sono 14 le mense degli istituti scolastici del Friuli controllate dai carabinieri del Nas nelle ultime settimane.

In un solo caso sono state riscontrate delle carenze igienico-sanitarie. E’ successo nella mensa di un istituto di Udine dove i militari hanno trovato alcuni macchinari per la preparazione del cibo non sufficientemente puliti oltre al mancato rispetto delle procedure di autocontrollo. In questo caso è scattata la multa di circa 3mila euro.

In Friuli meglio che altrove.

Le verifiche dei Nas di Udine si inseriscono in un attività più ampia svolta a livello nazionale che ha interessato 1.058 aziende di ristorazione collettiva operanti all’interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti superiori, sia pubbliche che private. E in Friuli va meglio che altrove visto che quasi una mensa su tre è risultata irregolare.

In Italia una quasi mensa su 3 è risultata irregolare.

Tra le ditte controllate, 341 hanno evidenziato irregolarità, pari al 31%, accertando 482 violazioni penali e amministrative, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per 240 mila euro, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti e nelle condizioni d’igiene nei locali di preparazione dei pasti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto, nella regolarità di impiego delle maestranze e relativo possesso di adeguata qualifica e preparazione professionale.