La sanzione al Codice della strada elevata a Gemona.

A Gemona del Friuli è stata elevata una sanzione per violazione al Codice della strada. La multa fa parte dell’attività del Compartimento della polizia ferroviaria per il Friuli-Venezia Giulia, hanno conseguito nell’ambito della seconda operazione “Rail Safe Day” effettuata nella giornata del 16 febbraio scorso. 38 le località controllate, tra stazioni ferroviarie ed altri siti, in tutto il territorio regionale per 78 persone e 49 veicoli controllati sono i risultati che oltre 66 operatori

L’operazione, disposta su tutto il territorio nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, è mirata alla realizzazione di controlli in ambito ferroviario al fine di evitare comportamenti anomali, quali l’indebita presenza di persone sulle linee ferrate o nei pressi di passaggi a livello, il superamento della “linea gialla” nelle stazioni, l’incauto attraversamento dei binari, la realizzazione dei pericolosi “selfie” in linea, che, in alcune situazioni, sono sfociati in eventi tragici.

