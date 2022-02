La classifica dei 10 cripto youtuber più famosi

Oggi andremo ad analizzare quali sono i 10 cripto youtuber più famosi in circolazione e perché godono di questa fama.

Prima di iniziare bisogna sottolineare che il mercato delle criptovalute è sempre maggiormente in crescita. Negli ultimi anni nonostante i valori altalenanti come in tutti i mercati del mondo, le criptovalute hanno permesso ad alcuni di fare delle piccole fortune. Tutto questo ha fatto sì che la gente provasse una certa eccitazione per la cosa ma si sa, questo universo non è proprio così facile da capire e da gestire, di conseguenza spesso si sente la necessità di confrontarsi o di ascoltare qualcuno più esperto. Da qui nascono questi tipi di youtubers.

Come investire

Si trova ancora in giro qualcuno che tenta la fortuna senza informazione con la prima criptomoneta che incontra ma è anche vero che la maggior parte invece desidera imparare bene la cosa. Sappiamo bene che vuoi o non vuoi, tutti prima o poi ci troviamo alle prime armi in qualcosa e l'investimento in criptovalute non fa eccezione. Questo è un mondo "pericoloso" dove ci si può ritrovare in situazione di frode o di attacchi cyber.

Attenzione sempre alla criptovaluta scelta: per quanto ce ne siano tantissime che possono essere considerate il futuro delle prossime generazioni, ce ne sono tante altre che invece fanno fare davvero pochi soldi ad una piccola élite.

Youtube

Youtube è da sempre uno di quei posti digitali, dove le persone si recano per iniziare o approfondire la propria conoscenza su qualsiasi argomento.

Troverai appunto youtuber che hanno capito come funziona il mondo crittografico e trasmettono la loro conoscenza agli altri. Ovviamente questo non deve essere l’unico punto di studio se vuoi anche tu diventare un esperto, di certo però viene considerato un buon punto di partenza.

Attenzione però: nemmeno youtube con i suoi tubers vuol dire verità assoluta e spesso troverai persone con poca conoscenza o che hanno secondi fini (ad esempio sponsorizzare una determinata piattaforma piuttosto che un’altra). Molto vale anche dal titolo che daranno ai propri video.

Youtubers

Ovviamente non ce la sentiamo, anche perchè non esiste nessuna lista ufficiale, di stilare una classifica in ordine. In questa guida proveremo a dire chi sono per noi i migliori, senza nulla togliere all’uno o all’altro, iniziamo:

Guy-Coin Bureau: un bravissimo youtuber che va fino in fondo ai suoi studi e mette a disposizione la propria conoscenza perché chi ha voglia di imparare. Questo ragazzone non inserisce contenuti pubblicitari nei propri video. Finematics: se hai bisogno di una ricerca davvero approfondita o di una spiegazione dettagliata, questo canale farà al caso tuo. Il canale tenderà a farvi capire i concetti con alcuni semplici disegni. Spiega molto dettagliatamente il Defi. JRNY Crypto-Tony: in questo canale vi verrà spiegato il mondo della crittografia in modo semplice e rilassato. Tony non è di certo uno di quei ragazzi soliti urlare nei loro video per attirare l’attenzione. Questo canale si concentra soprattutto sulle notizie attuali che arrivano dal mondo cripto. Un’ottima risorsa per tutti gli investitori che hanno bisogno di essere sempre aggiornati. Charles Hoskins: sostenitore di Cardano, Charles è un vero esperto dell’argomento. Solitamente più che concentrarsi sulla pubblicazione di video, lui interagisce direttamente con le persone facendo tante dirette e parlando di tutto quello che gli viene in mente ovviamente delle cryptovalute. Benjamin Cowen: molto più tecnico rispetto agli altri, Benjamin vi spiegherà attraverso i suoi video e in modo dettagliato i grafici. Molto utile per chi è alle prime armi. 99Bitcoins: con sede a Singapore raggiunge la sua credibilità grazie a due fattori: la chiarezza dei concetti e Nate Martin a parlare. Persona rassicurante che attraverso parole semplici e video short danno una panoramica delle nozioni principali. Aantonop (Andreas Antonopoulos): così bravo che ha iniziato a parlare di cripto quando quasi nessuno al mondo le conosceva. Coindesk.tv: canale davvero rispettabile ed affidabile. il canale è sempre ben aggiornato pubblicando diversi video al giorno Dan (Digital asset news): si concentra molto sulle ultime notizie delle cripto. Si possono trovare anche varie interviste come uno show dal vivo che naturalmente parla di cripto. CryptosRUs: il protagonista di questo canale è George che sembra non dormire mai perchè sempre sul pezzo!

Con questa breve visione di quelli che secondo noi sono i migliori canali e youtubers che parlano delle criptovalute e del loro universo, ora la scelta resta a voi!

