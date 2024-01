Controlli sulle strade nel weekend di Capodanno: 3 patenti ritirate

I controlli sulle strade nel fine settimana di Capodanno.

Fine settimana di Capodanno incentrato sui controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gorizia. L’attività, svoltasi nelle ore serali e notturne del fine settimana di Capodanno, tesa ad arginare gli incidenti stradali e prevenire le vittime della strada, si è sviluppata attraverso l’impiego di un elevato numero di pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle locali Stazioni.

Nel corso del servizio, che ha interessato le principali arterie stradali del goriziano, sono stati sottoposti a prova alcolometrica con precursore oltre 50 automobilisti. A fronte di un controllo così imponente per numero di persone, solo 3 hanno superato il limite del tasso alcolemico alla guida, con consequenziale ritiro della patente, segno che nella coscienza di chi si pone al volante sta prendendo sempre più il sopravvento l’idea di non mettersi alla guida se si è ecceduto nel bere. Un giovane della zona è stato inoltre segnalato alla locale Prefettura, quale assuntore di sostanze psicotrope, in quanto trovato durante un posto di controllo in possesso di modica quantità di marijuana.

Eseguiti anche 6 Daspo Urbani.

Sempre nell’ottica della prevenzione, sono stati eseguiti 6 provvedimenti di interdizione a bar e ristoranti del capoluogo isontino (Daspo urbano) nei confronti di altrettanti soggetti che avevano creato nel recente passato problemi di ubriachezza molesta nel centro storico di Gorizia.