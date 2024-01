Vandali nella notte di Capodanno: distrutto il Gesù Bambino

Distrutto il Gesù Bambino di Monfalcone.

Brutto inizio anno a Monfalcone, dove un atto vandalico ha colpito il presepe di piazza della Repubblica. Il Gesù Bambino in gesso, un elemento centrale, è stato fatto a pezzi nella notte, lasciando sgomenti i residenti e le autorità locali.

“Purtroppo però non inizia molto bene. Stanotte è successa una cosa molto brutta. Ci stiamo lavorando dalle 7 di questa mattina: qualcuno, che prenderemo, ha disintegrato il Gesù Bambino del presepe in Piazza – ha commentato il sindaco Anna Cisint – . Non faccio ora nessuna dichiarazione perché stiamo visionando minuto per minuto le telecamere. Ho già preannunciato al nostro Comandante la denuncia. Condanno questo gravissimo gesto perché ha un significato tremendo. Intanto abbiamo già riposto Gesù dove deve stare”.