Una scolaresca è rimasta bloccata nel greto del fiume Meduna.

Qualche minuto dopo le ore 14 di oggi, 12 aprile 2024, la sala operativa del comando Vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto una richiesta di soccorso per una scolaresca bloccata nel greto del fiume Meduna nel comune di Meduna.

Immediatamente l’operatore addetto alla sala operativa del comando della destra Tagliamento ha inviato la squadra del distaccamento di Maniago e la squadra SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) della Sede centrale. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno raggiunto il gruppetto, formato da 15 bambini (tra i 6 e i 7 anni) e 4 educatori.

Una delle maestre ha spiegato che mentre si accingevano ad impegnare un ponticello in cemento questo ha ceduto e il gruppo è rimasto bloccato su una lingua di terra in mezzo al fiume senza altre vie per rientrare in sicurezza. I vigili del fuoco, utilizzando il gommone da rafting opportunamente vincolato hanno traspostati bambini ed educatori dalla lingua di terra alla sponda del fiume. Fortunatamente, anche grazie all’attenzione e alla tempestività della maestra, nessuno dei partecipanti all’uscita educativa ha riportato ferite e nessuno è caduto in acqua. Per i bambini si è trattato di un’avventura divertente.