Dopo il crollo del tetto la messa in sicurezza.

Alle ore 12.35 circa di oggi, 2 aprile 2024, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana, supportata dall’autoscala e dal funzionario di guardia della sede centrale del comando friulano, è intervenuta a Varmo per il crollo parziale di un edificio rurale vetusto.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco, hanno immediatamente verificato che il crollo del tetto e di parte della costruzione non avesse coinvolto persone. Una volta appurato che nessuna persona era rimasta sotto le macerie i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni per la messa in sicurezza dell’edificio.

In considerazione della precaria stabilità di quanto rimaneva del tetto e di alcune pareti esterne, la vicinanza ad abitazioni e il possibile passaggio di persone i Vigili del fuoco hanno optato per lo smontaggio controllato delle parti pericolanti che è stato eseguito con un escavatore del nucleo GOS (Gruppi Operativi Speciali), dotato di apposite pinze, fatto arrivare sul posto dalla sede centrale del comando di Udine. Le operazioni di parziale demolizione e messa in sicurezza sono terminate alle ore 18 circa.