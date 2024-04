Il bilancio della prima giornata di Ztl a Udine.

E’ iniziata la nuova stagione della Zona a Traffico Limitato a Udine. Dalle 8 di questa mattina gli agenti della polizia locale hanno presidiato i cinque varchi identificati dall’amministrazione udinese per l’ingresso alle due aree: quella a traffico limitato e, al suo interno, quella pedonale.

Le telecamere si accenderanno però a fine anno, dopo un periodo di sperimentazione. Nella mattinata quindi gli agenti della Locale, undici persone, coordinati dal Comandante Eros Del Longo, hanno presidiato il centro storico, fornendo informazioni ai cittadini e ai lavoratori alle prese con le novità relative alla viabilità. Anche perché da quest’oggi ha inaugurato anche il mercato in Piazza Duomo. Nulla a che vedere con la ztl: il mercato si è temporaneamente trasferito in virtù dei lavori pubblici che interesseranno nei prossimi mesi l’area di Piazza XX Settembre.

Le parole dell’assessore Marchiol.

“E’ normale un periodo di adattamento – spiega l’Assessore alla Mobilità Ivano Marchiol – . Oggi non abbiamo registrato alcuna criticità, complici anche le scuole chiuse. I cittadini e i lavoratori si stanno dimostrando rispettosi delle nuove regole e anche per questo tutti alla fine ne beneficeranno: le attività grazie al maggior numero di posteggi dedicati al carico – scarico e le udinesi e gli udinesi che finalmente potranno riappropriarsi del cuore di Udine”.

Non si è verificata nessuna situazione complicata quindi ai cinque varchi: via Manin, via Poscolle Alta, via Savorgnana, vicolo Sillio e via Viola. Gli agenti della Polizia hanno bloccato gli ingressi e spiegato il funzionamento delle nuove regole. In via Canciani i mezzi autorizzati al passaggio hanno trovato un blocco, in virtù del cantiere per la riparazione del Palazzo Ex Inps. Per questo, esclusivamente durante i lavori, chi dovrà caricare e scaricare la merce dovrà proseguire in via Cavour e rientrare su Piazza XX Settembre attraverso via Nazario Sauro.

Quanto sarà la multa.

Al momento non sono state elevate sanzioni e da parte degli operatori c’è stata la volontà di facilitare un adeguamento graduale alle nuove regole.

La multa per l’ingresso in zona traffico limitato, comunque, corrisponde a 58,10 euro se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni, 83 euro nei giorni successivi. La sosta in zona traffico limitato inoltre viene sanzionata con 29,40 euro se il pagamento avviene entro 5 giorni oppure 42 euro nei giorni successivi.

Il presidio ai varchi continuerà anche la prossima settimana, di pari passo con l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, sia in area pedonale che in ztl. Successivamente scatteranno i controlli interni alla zona a traffico limitato.

L’incontro con la minoranza.

Durante la mattinata l’Assessore Marchiol ha incontrato alcuni consiglieri di minoranza accompagnati da tre cittadini, per raccogliere le loro istanze: “Stiamo andando a risolvere una situazione di deregulation totale, evidente a chiunque attraversasse il centro fino ad adesso. Con questo intervento mettiamo ordine e cerchiamo di fornire la giusta destinazione per tipologia di utente. I parcheggi in struttura potranno per il momento assorbire le necessità di chi deve venire in centro in auto. Aumentiamo i parcheggi per il carico scarico che da 25 diventano 81, raddoppiamo gli stalli per i disabili portandoli da 8 a 15. Lavoriamo anche per trovare nuove soluzioni in prossimità del ring cittadino per una città ben organizzata in cui la mobilità e l’accesso sia garantito a tutti ”.

La situazione dei pass.

Sono 600 le richieste di pass già approvate dal Comando di Polizia Locale e inoltrate da frontisti, residenti, artigiani, attività economiche (commercio, hotel, ristoranti…) e medici. Sono 874 invece le auto di servizio pubblico di varia natura che potranno avere accesso in caso di attività lavorativa.