Sono tre al momento gli interventi di soccorso che si segnalano in ambiente innevato. Il primo si è verificato a Tarvisio tra le 13.30 e le 15.30 nella zona sopra i Laghi di Fusine, sotto le pareti del Mangart, dove uno scialpinista è stato soccorso dopo una caduta. È stato recuperato dall’elisoccorso regionale, allertato dalla Sores assieme alla stazione Cave del Predil del Soccorso Alpino e alla Guardia di Finanza.

In fase di conclusione dell’intervento la stazione è stata nuovamente attivata per un altro soccorso a due scialpinisti in Val Saisera che si sono “incrodati” in un canale sopra il Bivacco Mazzeni. Attivato l’elisoccorso regionale.

Contestualmente è stata allertata la stazione di Sappada per due escursionisti che hanno problemi di rientro dai Laghi d’Olbe: qui è stato attivato l’elicottero della Protezione Civile assieme alla stazione di Sappada del Soccorso Alpino.