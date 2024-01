Soccorsi due giovani vicino nella zona dei Laghi d’Olbe.

La stazione di Sappada del Soccorso Alpino ha messo a disposizione cinque tecnici a supporto dell’elicottero della Protezione Civile per soccorrere due giovani, uomo e donna di 30 anni residenti in provincia di Udine, i quali erano rimasti bloccati a 2000 metri di quota nei pressi dei Laghi d’Olbe che avrebbero voluto raggiungere.

Erano partiti presto al mattino ma salendo lungo il sentiero con segnavia 141 ad un certo punto han sbagliato finendo in un tratto molto brutto, ripido ed esposto. Han provato a tornare sui propri passi ma alle 15.30 saggiamente han chiamato il Nue112. Essendo la distanza da Sappada troppo lunga da percorrere con gli sci per i soccorritori e soprattutto non essendoci tempo sufficiente prima del tramonto si è optato per chiamare l’elicottero della Proteione Civile, attivato dalla Sores.

A bordo si è imbarcato un solo tecnico che, una volta sbarcato nelle vicinanze dei due giovani li ha fatti spostare in un punto più adatto all’atterraggio e all’imbarco. I giovani sono stati condotti in sede per riscaldarsi.