Lutto in Friuli per la morto di Dj Otto, sconfitto dal Covid.

È morto Ottorino Casagrande, 62 anni, noto come Dj Otto, uno dei pionieri e più famosi disk jockey di Pordenone e del Veneto orientale. Il Dj aveva contratto il Covid-19 circa venti giorni fa ed è venuto a mancare all’ospedale di Dolo. Casagrande lascia la mamma e due fratelli.

I successi del Dj.

Dj Otto era nato in Svizzera e cresciuto a Belluno. Dopo il diploma in fisarmonica, aveva vinto anche il campionato europeo juniores di performance. All’inizio della sua carriera musicale vera e propria aveva collaborato con Aldo Fassetta, all’epoca titolare del noto locale Papillon di Roveredo in Piano, che Ottorino aveva contribuito a rendere celebre e gettonato. La sua musica trovò ampio consenso tra il pubblico, tanto che lavorò in diverse discoteche del Friuli, Veneto e della riviera romagnola.

Tra le più note collaborazioni di Dj Otto in qualità di produttore, spuntano nomi di artisti di fama nazionale, come il grande Fiorello, ma in modo particolare Mario Biondi. Fu proprio Dj Otto a lanciare uno dei suoi primi dischi e a rendere possibile il suo successo. Tra le sue attività più recenti anche la collaborazione con una società di Padova che gestisce radio FM e web.

(Visited 378 times, 378 visits today)