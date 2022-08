Donna investita da un’auto a Udine, trasportata in gravi condizioni all’ospedale

La donna è stata investita in viale Trieste.

E’ stata trasportata in ospedale in gravi condizioni la donna investita da un’auto ieri sera a Udine. E’ accaduto intorno alle 21 e 30 in viale Trieste.

L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha travolto la donna per poi finire la sua corsa sul marciapiede. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure alla donna per poi trasferirla al pronto soccorso. Presenti anche i carabinieri per i rilievi volti a stabilire le cause dell’incidente.