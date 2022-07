L’operazione dei carabinieri.

Arriva anche in Friuli l’operazione contro l’Ndrangheta che ha portato all’arresto da parte dei carabinieri di 29 persone nelle province di Reggio Calabria, Pavia, Udine, Terni e Catanzaro. Per gli indagati l’accusa è di aver fatto parte, a vario titolo, di un’ articolata associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacente, detenzione di armi e munizioni, danneggiamento, estorsione pluriaggravata, traffico e spaccio di banconote false.

Secondo le indagini sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, accusati di far parte della cosca Cordi, di danneggiamenti, minacce ed estorsioni e di spaccio di cocaina e marijuana che costituiva la principale e più remunerativa attività illecita svolta dalla cosca;

Tra i reati accertati alcuni destano particolare allarme sociale: come quelli connessi alla detenzione, porto, vendita e utilizzo di armi da fuoco trattandosi di armi mai rinvenute che gli indagati, quindi, potrebbero ancora utilizzare per la commissione di più gravi reati e le cessioni di stupefacenti a soggetti minori o, comunque, commessi in concorso con gli stessi.