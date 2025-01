Anziana derubata in casa a Udine.

Un’anziana di 84 anni è stata derubata in casa da una giovane donna: il fatto è accaduto nella mattina del 28 gennaio, in zona Chiavris. La signora ha raccontato ai carabinieri di Udine Est che una sconosciuta è riuscita a entrare nella sua abitazione con pretesto. Una volta dentro, ha approfittato di un attimo di distrazione dell’84enne ed è riuscita a portale via monili in oro per un valore di circa 20 mila euro.