La donna è stata arrestata dalla polizia.

La Polizia di Stato di Udine, grazie al sollecito intervento degli operatori della Squadra Volanti della Questura, ha sventato, nella tarda serata di venerdì 13 ottobre, un furto in abitazione commesso da C.S. cinquantaduenne italiana, già gravata da plurimi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

La donna si era introdotta, con il favore della notte, all’interno di un’abitazione della periferia udinese, riuscendo ad appropriarsi di un portafoglio asportandolo da una delle stanze da letto dell’abitazione. Tuttavia, la stessa è stata successivamente raggiunta da uno degli inquilini che, destato improvvisamente dal sonno, l’ha colta letteralmente “con le mani nel sacco”.

Chiamato il 112, i residenti sono riusciti a trattenere la donna nell’attesa dell’intervento del personale della Squadra Volanti, che celermente è sopraggiunto presso l’abitazione e, appurata la dinamica dei fatti, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato della cinquantaduenne.

Durante la successiva perquisizione, gli operanti hanno trovato, celati all’interno della borsa della donna, numerosi arnesi atti allo scasso, nonché un taglierino ed una torcia. Tutti gli strumenti sono stati quindi sottoposti a sequestro probatorio in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

La donna è stata, pertanto, indagata in stato di arresto per furto in abitazione e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, non riuscendo la stessa a giustificare la loro detenzione ed essendo ella gravata da numerosi precedenti penali specifici. Nella mattina di sabato 14 ottobre, in sede di convalida dell’arresto, il Gip ha disposto nei confronti della donna la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.