Esce di casa per andare a scuola e scompare: si cerca una 16enne

Apprensione a Porcia per la scomparsa di Ana Maria Daria Ulea.

Apprensione a Porcia dopo la scomparsa della 16enne Ana Maria Daria Ulea. La giovane è uscita di casa mercoledì mattina per recarsi a scuola, ma non è più tornata. I genitori hanno lanciato l’allarme preoccupati per l’assenza prolungata della figlia, e le forze dell’ordine hanno immediatamente attivato le operazioni di ricerca.

Ana Maria è alta circa 1,75 metri di altezza, con un peso di circa 55 chili. Ha lunghi capelli neri lisci e occhi marroni. Al momento della sua scomparsa, indossava una felpa rossa, pantaloni neri e scarpe nere. Le autorità stanno chiedendo hanno lanciato un appello per rintracciare la giovane scomparsa. Chiunque abbia informazioni su di lei è pregato di contattare immediatamente le forze di polizia.