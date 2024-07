Escursionista friulano ritrovato senza vita sotto il Cimon di Palantina

L’escursionista è stato trovato morto dopo una caduta.

Tra le 00.30 e le 4.20 del mattino le stazioni di Pordenone, Maniago e dell’Alpago del Soccorso Alpino sono state attivate per la segnalazione di un mancato rientro di un escursionista friulano.

La sua auto è stata ritrovata in Piancavallo. Squadre di soccorritori si sono mosse dal versante friulano e Veneto in ricerca finché il suo corpo senza vita per le conseguenze di una caduta è stato ritrovato sotto il Cimon di Palantina, nei pressi di Forcellla Colombera poco sotto i duemila metri, in territorio Veneto nel comune di Tambre.