Escursionista infortunato sul Lussari, soccorso nella notte

L’escursionista ha chiamato i soccorsi riferendo una sospetta frattura alla caviglia.

Tra le 23.30 del 27 maggio e l’una del 28 maggio la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino allertata dalla Sores, è intervenuta assieme alla Guardia di Finanza per soccorrere un escursionista rimasto infortunato tra la Cima del Lussari e Malga Lussari.

L’uomo ha riferito di una sospetta frattura alla caviglia e precisando di avere la batteria del cellulare scarica e inoltre non avere con sé una torcia.

I soccorritori si sono portati con il fuoristrada in dotazione sul posto e raggiunto l’infortunato, lo hanno stabilizzato – era presente anche un medico del Soccorso Alpino- e, a bordo del mezzo, sono scesi a valle per consegnarlo all’ambulanza che attendeva in Val Saisera presso il bivio Prati Oitzinger.