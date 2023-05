Si ribalta con l’auto e resta incastrata, soccorsa una giovane

L’incidente nella notte a Pordenone.

Una ragazza di 24 anni di età è stata soccorsa nelle prime ore di oggi, intorno alle 3, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale in via Roveredo, a Pordenone.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato ha perso il controllo della vettura che stava conducendo e la macchina si è ribaltata su un fianco.

La giovane è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello dell’automedica provenienti da Pordenone.

Attivati per quanto di competenza, i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario: sono stati necessari 20 minuti per liberare la giovane dall’abitacolo.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la ragazza che poi è stata trasportata all’ospedale Santa Maria degli Angeli, in codice giallo, con l’ambulanza con a bordo dell’equipe dell’automedica, con una lesione importante a un arto inferiore.