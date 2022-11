Evade dai domiciliari, per il 27enne si aprono le porte del carcere

Il 27enne è evaso dai domiciliari.

Nell’ambito dei controlli di prevenzione sull’altipiano carsico, il primo novembre la Polizia di Stato ha arrestato un italiano di 27 anni evaso dai domiciliari.

Nello specifico la Volante del Commissariato di Opicina, nei giorni scorsi, ha rintracciato in città il giovane resosi irreperibile nell’abitazione, riportato presso la sua casa. La segnalazione all’Autorità Giudiziaria del reato di evasione e trattandosi di soggetto recidivo in tal senso, ha indotto il magistrato di sorveglianza a revocare la detenzione domiciliare ed a ripristinare la custodia in carcere, misura eseguita quindi dalla Polizia di Stato.

Il soggetto è stato quindi associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.