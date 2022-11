Finta donazione da parte di fedeli, truffati due parroci in Friuli

Friuli, truffati due parroci.

Aveva ingannato due parroci, don Roberto della parrocchia di San Gottardo e don Pierpaolo della parrocchia di Cussignacco, convincendoli a farsi consegnare somme di denaro per coprire non meglio precisate spese notarili, e annunciando loro ingenti donazioni, alle rispettive parrocchie, da parte di fedeli deceduti.

Solo che il notaio che avrebbe dovuto curare la pratica era ovviamente all’oscuro di tutto, tanto da far scattare la denuncia per sostituzione di persona. E’ così finito a processo un 52enne di Ferrara, che si era spacciato per un dipendente bancario, e una sua complice, 45 anni, di origini cinesi e anche lei residente a Ferrara, e titolare del conto Postepay sul quale i due parroci avevano versato poco più di 3mila euro ciascuno.

I due sono stati condannati dal giudice monocratico del tribunale di Udine a 11 mesi l’uomo e a 7 mesi la donna, sospesi con la condizionale.