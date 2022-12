Sfrecciano a folle velocità in A4: patenti ritirate e maxi multa

Due patenti ritirate per eccesso di velocità in A4.

Sono due le patenti ritirate dalle pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Palmanova per eccesso di velocità.

La scorsa notte, pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Palmanova, attraverso il dispositivo “Provida”, uno strumento di controllo che misura le velocità dei veicoli in autostrada con modalità “ad inseguimento”, hanno fermato un conducente della Repubblica Ceca a bordo di una Golf Gti che nel tratto Latisana-San Giorgio di Nogaro sfrecciava a 194 km/h superando di 50 Km/h il limite massimo di 130 kmh stabilito per le autovetture.

Altro accertamento è scattato in area di cantiere per la realizzazione della terza corsia ove vige il limite massimo di velocità in 80 KM/h. Questa volta la pattuglia ha intimato l’alt ad un cittadino polacco che alla guida di una Skoda Fabia viaggiava a 154 Km/h.

Le riprese effettuate dagli operatori, sono state riprodotte ai conducenti attraverso il monitor installato a bordo della vettura di polizia con colori di serie, che riprendono le immagini del proprio veicolo durante il breve inseguimento e la velocità rilevata dall’apparecchiatura. Al primo è stata comminata una sanzione pecuniaria di 543 euro, mentre al secondo che, guidava superando di oltre i 60Kmh la velocità consentita, è stata applicata la sanzione di euro 1.126,67.

Per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida che va da da 1 a 3 mesi e da 2 a 6 mesi nella seconda ipotesi.