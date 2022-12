In Friuli manca la forza lavoro: “Servono gli immigrati”

Le dichiarazioni del presidente di Advan Mario Zearo.

Mario Zearo, presidente di Advan che, in Carnia, progetta e produce sistemi per l’implantologia dentale interviene sulla situazione del lavoro in Italia e in Friuli Venezia Giulia.

“Negli ultimi anni in Italia, per effetto della curva demografica, abbiamo perso milioni di persone in età lavorativa che non compensano il calo di posti di lavoro dovuto alle tecnologie. Dato che i trend demografici ci mettono anni, siamo senza forza lavoro“, spiega Zearo.

Soluzione? “Servono gli immigrati, formati e da formare per servire l’industria italiana. Le diatribe politiche non mi pare che possano permettere una visione di lungo periodo di questo tipo. Ecco il problema: avremo sempre meno lavoratori, ce li ‘ruberemo’ gli uni con gli altri e cresceranno i costi del personale“.

“Il bombardamento mediatico per cui in Italia la povertà avanza, gli italiani non arrivano a fine mese pervade gli organi di informazione come strumento di lotta politica e è – secondo il Ceo dell’azienda friulana – ingigantito, ma rischia di minare la fiducia del consumatore, aspetto fondamentale per il nostro tipo di prodotto“.