Il saluto delle figlie fino al fronte di guerra.

Ottant’anni fa, le gemelle Maria e Angelina Tronchin, vennero immortalate in una fotografia, quando avevano cinque anni. Quella della fotografia, altrimenti una normale tradizione, si trasformò però in qualcosa di più.

In quel periodo infatti, il loro padre Gelindo era a combattere al fronte. Era partito che le due non avevano che pochi mesi. Il tempo passava e mentre loro due a casa crescevano, il padre era ancora in guerra, lontano.

Quando fu scattata la foto di Maria e Angelina più avanti, durante la Pasqua di 80 anni fa, il fotografo che le immortalò ebbe un’idea. Pubblicare la foto sul giornale, con un saluto rivolto al padre. La foto venne così pubblicata con la didascalia “Le gemelle Maria e Angelina Tronchin di Latisana inviano affettuosi saluti e cari pensieri al babbo alle armi“.

Per quanto improbabile, se non addirittura impossibile, una copia del giornale giunse tra le mani di qualcuno che apparteneva alla stessa squadra di Gelindo Tronchin. Fu così che al padre lontano giunsero i saluti delle sue figlie, che neppure poteva riconoscere perchè non le aveva viste crescere.

Gelindo, fortunatamente, le vedrà crescere Maria e Angelina. Dopo un ritorno complicato, dopo essere stato prigioniero dei tedeschi per due anni, riuscì finalmente a tornare a casa dalle figlie, alle quali resterà accanto fino al 1985.

Maria e Angelina crebbero e con il tempo diventarono una parte integrante della loro comunità, misero su famiglia e mantennero per tutta la vita la fede che le aveva accompagnate durante i duri anni della guerra.

