Due friulani alle semifinali della Tiramisù World Cup.

Due friulani in lizza per il titolo nella Tiramisù World Cup. È cominciata la “sfida più golosa dell’anno” nella orangerie allestita in piazza dei Signori a Treviso. Fino a oggi, 200 partecipanti da tutto il mondo gareggiano per aggiudicarsi il titolo di campioni nella “ricetta originale” e nella “ricetta creativa” del dolce al cucchiaio più famoso al mondo.

Sono Erika Luis di Udine e Giuseppe Franco a tenere alti i colori del Friuli Venezia Giulia nella “sfida più golosa dell’anno” 2021. Addirittura, la giovane udinese è ancora in gara in entrambe le categorie: quella della ricetta originale (come stabilito dall’Accademia della Cucina italiana: uova, mascarpone, zucchero, savoiardi, caffè e cacao) e quella della ricetta creativa, presentando versione con cioccolato allo yuzu e pasta di nocciola.

La Tiramisù World Cup è cominciata venerdì e chi ha ha passato il turno delle prime selezioni ha già dimostrato un livello davvero alto di preparazione del proprio Tiramisù (nonostante i concorrenti siano tutti rigorosamente non-professionisti).

