Il possibile ruolo di un friulano nell’assalto alla Cgil di Roma.

Spunterebbe anche il nome di un friulano, residente in una località della Bassa, nel gruppo che sabato ha assalito la sede della Cgil di Roma. Ad ora è tutto da stabilire e chiarire, perché la Digos della Capitale sta analizzando i filmati per capire quale sia stato il suo comportamento negli scontri.

Non è ancora sicuro, infatti, il ruolo del friulano nell’episodio, ma se venisse appurato un suo coinvolgimento potrebbero esserci conseguenze penali. Da un primo studio dei video, però, l’uomo non sembra essere entrato all’interno della sede Cgil.

Del friulano non si hanno molte notizie: non è legato ad ambienti politici estremistici, ma agli Ultrà dell’Udinese, e solo di recente sembrerebbe che si sia unito al mondo dei No Vax e No Green pass.

(Visited 107 times, 107 visits today)