Una donna è stata travolta da un albero.

Un albero è caduto addosso a una ragazza durante la festa del Maj. È successo nella tarda sera di sabato 30 aprile, verso le ore 22, a Gorizia. La trentenne era in via Slataper, nel rione di Piedimonte, dove si stava rinnovando la tradizione del Maj. Il rito prevede che l’albero del Maj venga issato per festeggiare i neodiciottenni. Gli inquirenti stanno cercando di capire come sia potuto succedere ma l’albero è caduto travolgendo una donna, una trentenne del luogo. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale sanitario inviato dalla Sores. La donna è stata infine trasportata all’ospedale di Gorizia in elisoccorso, in codice rosso. Stando a quanto si è a conoscenza, le condizioni della trentenne sarebbero gravi.

La cerimonia del Maj è di origine storiche, pagana, figlia dei riti magici celtici che propiziavano l’abbondanza al ritorno della bella stagione. Le sue radici sono così antiche che fa riferimento a quando sulla piazza di ogni paese c’era un albero sotto il quale si radunavano gli anziani, pronti ad assumere delle decisioni importanti per la comunità. Oggi è diventata la tradizione che festeggia i giovani che passavano dalla gioventù all’età più matura.

