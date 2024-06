Incidente nel primo pomeriggio lungo la regionale 354 a Latisana, in località Pertegada

Incidente nel primo pomeriggio, intorno alle 15, lungo la strada regionale 354, in località Pertegada, frazione di Latisana. Due auto, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri di Latisana, si sono scontrate frontalmente.

Due le persone rimaste ferite; soccorse dal personale sanitario, sono state trasportate rispettivamente al pronto soccorso di Udine dall’equipe dell’elisoccorso con ferite più gravi e all’ospedale di Latisana in ambulanza, con conseguenze meno serie.

Nella carambola è rimasta coinvolta anche una terza vettura. Sul posto hanno operato anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale per la gestione della viabilità.