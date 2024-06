Il Winefashion di Riva Bartolini a Udine ha chiuso in protesta contro la nuova Ztl decisa dal Comune

Le nuove disposizioni per le zone a traffico limitato e le aree pedonali introdotte dal 2 aprile in centro a Udine mietono la prima ‘vittima’. Si tratta del Winefashion, attività di Riva Bartolini che offriva un punto vendita con possibilità di degustazione in loco di vini.

Sulle vetrine, infatti, oggi è comparso un inequivocabile cartello: ‘Ztl noi chiudiamo’, a indicare la netta contrarietà alle nuove regole.

Il Comune di Udine, lo ricordiamo, ha predisposto una riorganizzazione del funzionamento degli accessi al centro storico che, dal 2 aprile, ha previsto l’attivazione della nuova Ztl e dell’area pedonale, che interessa direttamente anche piazza San Cristoforo. Entro fine 2024, invece, l’Amministrazione punta ad accendere le telecamere ai varchi, al termine dei lavori di adeguamento.

Ztl, un avvio tra le polemiche

La decisione aveva destato perplessità e più di qualche malumore tra i commercianti cittadini, che si erano confrontati, con toni anche accesi, con il Comune, lamentando lo scarso coinvolgimento della categoria nella decisione.

Oggi si è passati dalle parole ai fatti, con la prima chiusura di un’attività legata proprio alla Ztl.