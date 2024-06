Dal 20 giugno le lezioni proposte dal Comune di Udine. Un appuntamento a settimana fino alla fine di agosto

Torna per il secondo anno il ciclo di lezioni di yoga mattutino in Castello a Udine. A partire dal 20 giugno partiranno le lezioni, aperte a tutte le cittadine e tutti i cittadini interessati, che proseguiranno per tutta l’estate, con un appuntamento a settimana fino alla fine di agosto.

Lo scorso anno, mediamente, circa una cinquantina di persone di ogni età ogni settimana hanno partecipato con entusiasmo alle lezioni gratuite proposte dal comune di Udine sul prato del Castello.

L’iniziativa, organizzata anche quest’anno per i mesi di giugno, luglio e agosto con la collaborazione dell’istruttrice Giovanna Biasioli, è totalmente gratuita e aperta a persone di tutte le età, con qualsiasi esperienza sportiva. Le uniche attrezzature richieste sono un tappetino, che i partecipanti dovranno portare autonomamente, e degli abiti comodi, che consentano di muoversi agilmente.

Un’occasione di salute e prevenzione

Lo scopo è quello di offrire alla cittadinanza un momento di salute e prevenzione del disagio psicofisico, godendo di uno dei luoghi all’aperto più belli di Udine.

Nel 2023 fin dal primo incontro l’idea ha riscosso un grande successo guadagnando consensi di appuntamento in appuntamento. I partecipanti, previa iscrizione, anche quest’anno dovranno solamente salire il colle del Castello di buon’ora, e farsi trovare pronti alle 7.45 per l’attività sul prato fra la Casa della Contadinanza e la Casa della Confraternita.

La pratica guidata da Giovanna Biasioli è dinamica, dura circa un’ora ed è accessibile a tutti. Lo yoga, infatti, consente una ginnastica dolce e gestibile da parte dei praticanti: ognuno è in grado di limitarsi in autonomia, senza eccessivi sforzi. Allo stesso tempo questa pratica d’origine indiana, ormai diffusa in tutto il mondo, consente di raggiungere un benessere completo grazie all’attività fisica ma soprattutto all’ascolto e alla maggiore conoscenza di sé stessi.

“La salute è un bene che si plasma con la costruzione di nuove abitudini”

“Siamo molto soddisfatti di poter rinnovare un’iniziativa come quella dello Yoga gratuito in Castello, che l’anno scorso ha riscosso un grande successo tra i cittadini di tutte le età. Quello della salute pubblica è un tema a cui teniamo molto e riteniamo che queste iniziative possano coinvolgere un pubblico anno dopo anno più ampio, portando sempre più persone a prendersi cura del proprio corpo e della propria mente godendo allo stesso tempo degli spazi all’aria aperta della città”, commenta l’assessore alla Salute Stefano Gasparin.

“La salute pubblica è un bene che si plasma con la costruzione di nuove abitudini. È per questo che il mio assessorato, insieme a quello allo Sport, si impegna molto nella promozione di iniziative aperte a tutti, come quella dello yoga in Castello, che mettano in primo piano il tema del benessere psicofisico e l’importanza dell’attività fisica a tutte le età. Crediamo fermamente che una società attiva sia una società più sana, e una società più sana sia una società più felice”.

Per partecipare sarà sufficiente prenotarsi, telefonando al numero 3493273394

Il calendario dello Yoga in Castello

Giugno: 20, 27

Luglio: 2 (con la lezione anticipata al martedì), 11, 18, 25

Agosto 1, 8, 22, 29 (nella giornata di Ferragosto non è prevista la seduta)