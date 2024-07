Arrestato un giovane a Lignano.

Ieri, a seguito all’attività di controllo del territorio svolta dalle volanti del posto di polizia temporaneo di Lignano Sabbiadoro , veniva portata a compimento una brillante indagine di polizia giudiziaria, che permetteva di identificare il conducente di un veicolo che non si era fermato all’alt imposto dal personale operante e si era dato alla fuga.

Il fuggitivo è stato tempestivamente individuato grazie ai sistemi di videosorveglianza cittadini, messi a disposizione dalla polizia locale: una volta individuato, il personale di polizia, giunto all’abitazione del conducente per contestargli le sanzioni, si è imbattuto in una forte resistenza da parte degli occupanti dell’abitazione, che hanno ostacolato le operazioni cercando di non far entrare gli operatori in casa.

Dall’esterno dell’abitazione gli operatori hanno percepito infatti un forte odore di sostanza stupefacente: dopo una complicata attività di persuasione, riuscivano ad entrare nella casa dove sono state scoperte due serre artigianali, perfettamente funzionali, con impianto di irrigazione, impianto di aereazione e di illuminazione con lampade speciali, attrezzatura atta alla produzione in grossa quantità di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stata trovata una rilevante quantità di marijuana, molti semi di “French Macaron” (pianta con principio attivo molto forte), e strumenti per la pesatura.

Al termine delle operazioni è stato trovato in totale di 1,1 chili di marijuana. Il responsabile, un italiano di 33 anni e con precedenti specifici, è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Udine. I due genitori, presenti nell’abitazione, sono stati deferiti per resistenza a pubblico ufficiale. Il posto temporaneo di polizia ha inaugurato la stagione estiva con l’apertura, avvenuta lunedì 1 luglio e si è subito evidenziato per un’intensa attività di controllo del territorio.