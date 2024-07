Sicurezza a Lignano, per l’estate riapre l’ufficio della polizia

A Lignano l’Ufficio della Polizia di Stato sarà operativo fino alla fine di agosto

Nella mattinata di martedì 2 luglio ha riaperto a Lignano Sabbiadoro, per la stagione estiva, l’Ufficio della Polizia di Stato che sarà operativo fino alla fine di agosto. Al Vicario del Questore di Udine Leonardo Boido il compito di presentato il personale proveniente dalla Questura che presterà servizio nella località marittima, di provata esperienza nell’attività di controllo del territorio, che anche quest’anno sarà affiancato da agenti di nuova nomina provenienti da altre sedi, inviati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza nelle principali località turistiche della penisola.

Con l’obiettivo di adeguare le misure di vigilanza all’incremento dei flussi turistici, la Polizia di Stato effettuerà mirati servizi di prevenzione e contrasto alla commissione dei reati, rivolgendo anche una particolare attenzione a quei comportamenti che offendono il decoro urbano e la quiete dei vacanzieri.

Il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi e l’Assessore alla Polizia Locale, Liliana Portello, entrambe, presenti entrambe all’incontro con il Vicario del Questore e con il personale della Questura di Udine, hanno manifestato soddisfazione per il ritorno di questo importante presidio, “che di concerto con le altre forze presenti nel territorio e proseguendo quel cammino di proficua collaborazione a beneficio della città, amplifica il livello di sicurezza per chi vive a Lignano e per chi la sceglie come meta delle proprie vacanze“.

Per gli eventuali contatti o segnalazioni, l’Ufficio di Polizia di Lignano Sabbiadoro, che ha sede in via Europa n. 98, a fianco del Comando della Polizia Locale, sarà contattabile al numero telefonico 0431-057411.