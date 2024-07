Escursionista in difficoltà in Val Dogna: soccorso con l’elicottero

Intervento di soccorso in Val Dogna.

Tra le 12 e le 13 la stazione di Cave del Predil assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale sono stati attivati dalla Sores per un escursionista in difficoltà a causa della stanchezza e della nebbia lungo il sentiero Cai 640 a quota 1700 metri.

L’uomo, residente in provincia di Napoli, era sceso lungo la Ferrata Norina (ufficialmente chiusa) in autonomia e poi ha chiesto aiuto sul sentiero, preoccupato di aver perso l’orientamento e a causa della scarsa visibilità. I soccorritori hanno fatto campo base ai Piani del Montasio e hanno valutato che fosse meglio chiedere l’intervento dell’elisoccorso in considerazione del previsto peggioramento meteo e della lunghezza del percorso da fare eventualmente a piedi., anche partendo dalla Val Dogna. Il tecnico di elisoccorso è stato calato sul posto in una schiarita momentanea e ha recuperato l’escursionista, illeso.