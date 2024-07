Malore nella Grotta Gigante, anziana sviene e sbatte la testa

Soccorsa una 77enne.

Una donna di Vicenza di 77 anni è stata soccorsa tra le 13.30 e le 14.40 circa all’interno della Grotta Gigante dai soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso Alpino e dai sanitari del 118.

Il malore è stato probabilmente imputabile allo sbalzo di temperatura tra esterno e interno e allo sforzo compiuto durante la risalita dei 500 gradini. La donna è infatti svenuta a circa metà percorso in salita battendo la testa sul bordo, dove c’erano delle rocce. Dopo aver ripreso i sensi è stata comunque imbarellata e stabilizzata per essere riportata su a spalle dai soccorritori, cinque tecnici, e condotta in ospedale per controlli.