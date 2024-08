Aveva rubato nei chioschi della spiaggia a Muggia.

Nella notte tra il 18 e il 19 luglio, ignoti, tramite effrazione, avevano messo a segno un furto all’interno dei chioschi della spiaggia del Boa Beach di Muggia ed al ristorante “Uaw Uaw”, entrambi in località Lazzaretto. Nell’occasione, uno degli esercizi aveva denunciato l’ammanco dalla cassa di circa 300 euro in contanti.

I carabinieri della Tenenza di Muggia, al termine di una rapida ma meticolosa attività di indagine, hanno individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria, per il reato di furto, un 26enne straniero, residente a Trieste.

I carabinieri, intervenuti a seguito della segnalazione dei proprietari, hanno visionato sul posto le registrazioni degli impianti di videosorveglianza che, in più momenti, avevano ripreso il soggetto. Lo stesso è stato quindi identificato ed in seguito riconosciuto dai proprietari dei locali. Gli uomini dell’Arma lo hanno rintracciato immediatamente trovandolo ancora in possesso della somma di denaro trafugata da una delle attività.