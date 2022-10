Incidente sulla Pontebbana, tamponamento tra auto e furgone: una persona ferita

L’incidente sulla Pontebbana all’altezza di Zoppola.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in località Ponte Meduna, nel territorio del comune di Zoppola, lungo la strada statale 13 Pontebbana, dove, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrati una vettura e un furgone.

Si è trattato di un tamponamento a seguito del quale è rimasta ferita una persona. Dopo l’allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’automedica e di un’ambulanza.

Giunti sul luogo dell’incidente i sanitari hanno prestato tempestivamente aiuto alle persone coinvolte nello scontro. L’unica persona rimasta ferita è stata trasportata con l’ambulanza all’ospedale, in codice giallo (precauzionale). Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.