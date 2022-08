Ladri in azione nella notte, furto in un’azienda di Sedegliano

Il furto a Sedegliano.

Furto nella notte a Sedegliano, dove alcuni ladri sono riusciti ad entrare un’azienda di via Diego Antonio di Natale.

Nella notte i ladri sono riusciti a forzare una porta del capannone e una volta all’interno hanno rubato vari utensili prima di fuggire. Questa mattina l’amara sorpresa per il titolare, che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Sono ora in corso le indagini per risalire ai responsabili e un’aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere della zona. Ancora da quantificare invece il bottino.