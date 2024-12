Il furto a Fiumicello Villa Vicentina.

Colpo notturno ai danni della falegnameria Investimenti Paron, a Fiumicello Villa Vicentina: il furto è avvenuto tra sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, e si è concluso con un inseguimento e l’arresto di un sospetto in Lombardia. I danni subiti dall’azienda, comprese le attrezzature rubate, ammontano a circa 15-20 mila euro.

L’accaduto

La banda ha agito durante la notte, forzando una porta antipanico per accedere al capannone. Una volta all’interno, ha sottratto attrezzi e materiali, caricandoli sul furgone aziendale, le cui chiavi erano state trovate in una scatola. Per garantirsi una fuga indisturbata, i malviventi hanno smontato il cancello sul retro della struttura.

Il furto è stato scoperto nella tarda mattinata di domenica dal titolare dell’azienda, che si era recato sul posto per completare un lavoro. L’imprenditore ha immediatamente avvisato i carabinieri, fornendo anche la targa del mezzo rubato.

L’operazione in Lombardia

Il furgone è stato individuato in Lombardia grazie a una telecamera di sorveglianza a Spino d’Adda, che ha segnalato la targa alle forze dell’ordine. I carabinieri del comando di Crema hanno intercettato il mezzo lungo la strada provinciale 415. Nonostante l’alt intimato dai militari, il conducente ha tentato la fuga, dando il via a un inseguimento di circa dieci chilometri. La corsa si è conclusa in una zona agricola di Zelo Buon Persico, dove il furgone si è ribaltato.

L’arresto e i capi d’accusa

Alla guida del veicolo c’era un cittadino moldavo del 1985, già espulso dall’Italia a settembre scorso per un provvedimento firmato dal questore di Brescia. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di ritorno illegale sul territorio italiano, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, oltre a essere denunciato per furto. In mattinata, il sospetto è comparso davanti al tribunale di Lodi per il processo per direttissima. Intanto, il materiale rubato è sotto sequestro e sarà restituito all’azienda non appena l’autorità giudiziaria darà l’autorizzazione.