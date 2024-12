Rugby Udine strappa un pareggio a Mirano: 12-12 il risultato finale

La partita tra Rugby Udine e Mirano.

Termina in parità la sfida in trasferta del Rugby Udine, con un 12-12 che rispecchia l’equilibrio visto in campo. “Pur dominando nel possesso palla nel primo tempo, non siamo riusciti a concretizzare quanto avremmo potuto, pagando alcune scelte non ottimali che ci hanno impedito di prendere il largo nel punteggio” ha commentato Filippo Burin, seconda linea dell’Udine.

Nel secondo tempo, la partita ha preso una piega diversa: Udine ha concesso troppo spazio agli avversari e, al 43° minuto, il Mirano ha trovato il pareggio. A rendere ancora più complessa la situazione per i friulani, un cartellino rosso ha costretto Udine a giocare con un uomo in meno nelle fasi cruciali del match, compromettendo le possibilità di riprendere il controllo della gara.

Nonostante tutto, è da segnalare il positivo esordio di Alessandro Giuriati, che ha dimostrato personalità e offerto un contributo importante alla squadra.

Rugby Mirano 12 – Rugby Udine 12

Formazione: Picilli. Not M. Giuriati. Scalettaris. Rigutti. Zorzetto. Not D. De Fazio. Cardin. Venuto. Macor. Burin. Morosanu. Carlevaris. Paulin

A disposizione: Carniel. Goi. Chiavarini. Lanzaro. Bastianello. Barella. Sabucco